В Чехии уволили официанта, который издевался над украинкой, включив гимн России

В городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав, что под Прагой, в одном из заведений произошел скандал из-за поведения официанта, который травил беженку из Украинки и включил при них гимн России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале "Радио Свобода".

Украинка Олеся Кошилка, которая переехала в Чехию после начала полномасштабной войны России против Украины, рассказала изданию, что пришла с подругой в заведение CottonClub Brandýs в городке возле Праги.

Когда девушка попросила пароль от Wi-Fi, официант чех ей ответил, что интернет только российский, а через несколько минут в заведении включили гимн России.

@meilleeur_ 2.8: Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скорше всього офіціант почув акцент та посміявся сказавши, що Інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн росії. Ми зайшли всередину і спитали: «Це гімн росії?», на що нам відповіли «так». Сказавши, що я українка нам відповіли: «і цо?», посміялись та ввімкнули звук сирени. 3.8: ❗️Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого ♬ оригинальный звук – Olesya Koshilka

"Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю: "Это гимн России?" На что отвечают: "Да". Я говорю, что я – украинка. На что мне отвечают: "И что?", начинают смеяться и включают звук сирены", – рассказала Кошилка.

Когда девушка выложила видео с CottonClub Brandýs в интернет и заведение получило много негативных отзывов, ей позвонил владелец заведения и извинился. Также заведение опубликовало свою позицию в соцсетях.

"Мы не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и отмежевываемся от них... Мы также не согласны с нарушением прав и свобод человека, которое происходит против Украины", – отметили там, добавив, шо решили уволить официанта – инициатора конфликта.

Напомним, в июне президент Чехии Петр Павел встретился с украинской школьницей, которая подверглась издевательствам со стороны чешских одноклассников во время школьной экскурсии.