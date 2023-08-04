У Чехії звільнили офіціанта, який збиткувався з українки, увімкнувши гімн Росії

У місті Брандіс-над-Лабем-Стара-Болеслав, що під Прагою, в одному із закладів стався скандал через поведінку офіціанта, який цькував біженку із Українки та увімкнув при них гімн Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Українка Олеся Кошілка, яка переїхала в Чехію після початку повномасштабної війни Росії проти України, розповіла виданню, що прийшла з подругою в заклад CottonClub Brandýs у містечку біля Праги.

Коли дівчина попрохала пароль від Wi-Fi, офіціант чех їй відповів, що інтернет тільки російський, а через кілька хвилин у закладі увімкнули гімн Росії.

@meilleeur_ 2.8: Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скорше всього офіціант почув акцент та посміявся сказавши, що Інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн росії. Ми зайшли всередину і спитали: «Це гімн росії?», на що нам відповіли «так». Сказавши, що я українка нам відповіли: «і цо?», посміялись та ввімкнули звук сирени. 3.8: ❗️Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого ♬ оригинальный звук – Olesya Koshilka

"Я не розумію, що відбувається, заходжу всередину і кажу: "Це гімн Росії?" На що відповідають: "Так". Я кажу, що я – українка. На що мені відповідають: "І що?", починають сміятися і вмикають звук сирени", – розповіла Кошілка.

Коли дівчина виклала відео із CottonClub Brandýs в інтернет і заклад отримав багато негативних відгуків, їй зателефонував власник закладу і перепросив. Також заклад опублікував свою позицію в соцмережах.

"Ми не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них… Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України ", – зазначили там, додавши, шо вирішили звільнити офіціанта – ініціатора конфлікту.

Нагадаємо, у червні президент Чехії Петр Павел зустрівся з українською школяркою, яка зазнала знущань з боку чеських однокласників під час шкільної екскурсії.