Зеленский выразил соболезнования Грузии из-за трагедии в курортном поселке

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в грузинском курортном поселке Шови в результате оползня.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Выражаю искренние соболезнования грузинскому обществу в связи со стихийным бедствием, которое унесло жизни людей. Сочувствуем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате оползня в высокогорном регионе Рача", – говорится в заметке.

Свой твит глава государства опубликовал на украинском и грузинском языках.

Висловлюю щирі співчуття 🇬🇪 суспільству у зв’язку зі стихійним лихом, яке забрало життя людей. Співчуваємо рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим унаслідок зсуву ґрунту у високогірному регіоні Рача. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2023

В Грузии накануне произошел оползень в районе курортного поселка Шови. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.

По состоянию на сейчас официально известно об 11 погибших. Спасатели совместно с военными продолжают разыскивать пропавших без вести.

7 августа в Грузии объявлено днем траура.