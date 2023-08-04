Зеленський висловив співчуття Грузії через трагедію в курортному селищі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей у грузинському курортному селищі Шові в результаті зсуву ґрунту.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Висловлюю щирі співчуття грузинському суспільству у зв’язку зі стихійним лихом, яке забрало життя людей. Співчуваємо рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим унаслідок зсуву ґрунту у високогірному регіоні Рача", – йдеться в дописі.

Свій твіт голова держави опублікував українською та грузинською мовами.

Висловлюю щирі співчуття 🇬🇪 суспільству у зв’язку зі стихійним лихом, яке забрало життя людей. Співчуваємо рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим унаслідок зсуву ґрунту у високогірному регіоні Рача. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2023

У Грузії напередодні стався зсув ґрунту в районі курортного селища Шові. У регіоні пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

Станом на зараз офіційно відомо про 11 загиблих. Рятувальники спільно з військовими продовжують розшукувати зниклих безвісти.

7 серпня в Грузії оголошено днем жалоби.