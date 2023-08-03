Судно с тысячами авто, где вспыхнул пожар, отбуксировали в порт Нидерландов
Четверг, 3 августа 2023, 19:37
Грузовое судно Fremantle Highway с тысячами автомобилей на борту, которое несколько дней горело у побережья Нидерландов, в четверг успешно отбуксировали к перегрузочному порту Эмсгафен.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
По состоянию на обед четверга Fremantle Highway с помощью буксира доставили в Эмсгафен и пришвартовали к причалу. Порт выбрали, поскольку он был расположен ближе всего к временному месту стоянки судна, а также из-за плохой погоды.
De #FremantleHighway wordt naar de Eemshaven gesleept @Rijkswaterstaat.— Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) August 3, 2023
📸 vanuit het kustwachtvliegtuig. https://t.co/DYbPwdfFBr pic.twitter.com/lF614sDq0G
За процессом с берега наблюдали несколько десятков прохожих. Также дежурили пожарные машины и спасатели на случай, если бы во время буксировки с судна вытекла нефть – но этого, к счастью, не произошло.
Het binnenslepen van de Fremantle Highway in het Doekegatkanaal, naar de #julianahaven #eemshaven #groningenseaports pic.twitter.com/ridgu5Jzr0— ahbrenphotography (@arjenbren) August 3, 2023
Мэр муниципалитета Хет-Хогеланда, в котором расположен порт, сказал, что это временный шаг: не позднее 14 октября Fremantle Highway должен покинуть порт. Кроме того, муниципалитет получил заверения, что не будет платить за любой ущерб, нанесенный судном во время пребывания в Эмсгафене.
Напомним, пожар пожар начался на судне к северу от нидерландского острова Амеланд в среду. 23 члена экипажа были эвакуированы, один человек погиб.
На борту судна было 3783 автомобиля, в том числе 498 электромобилей. Предполагают, что пожар возник на одном из электромобилей, литий-ионные батареи которого очень трудно потушить.