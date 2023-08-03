Судно с тысячами авто, где вспыхнул пожар, отбуксировали в порт Нидерландов

Грузовое судно Fremantle Highway с тысячами автомобилей на борту, которое несколько дней горело у побережья Нидерландов, в четверг успешно отбуксировали к перегрузочному порту Эмсгафен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По состоянию на обед четверга Fremantle Highway с помощью буксира доставили в Эмсгафен и пришвартовали к причалу. Порт выбрали, поскольку он был расположен ближе всего к временному месту стоянки судна, а также из-за плохой погоды.

За процессом с берега наблюдали несколько десятков прохожих. Также дежурили пожарные машины и спасатели на случай, если бы во время буксировки с судна вытекла нефть – но этого, к счастью, не произошло.

Мэр муниципалитета Хет-Хогеланда, в котором расположен порт, сказал, что это временный шаг: не позднее 14 октября Fremantle Highway должен покинуть порт. Кроме того, муниципалитет получил заверения, что не будет платить за любой ущерб, нанесенный судном во время пребывания в Эмсгафене.

Напомним, пожар пожар начался на судне к северу от нидерландского острова Амеланд в среду. 23 члена экипажа были эвакуированы, один человек погиб.

На борту судна было 3783 автомобиля, в том числе 498 электромобилей. Предполагают, что пожар возник на одном из электромобилей, литий-ионные батареи которого очень трудно потушить.