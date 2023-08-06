На территории Польши обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба"

В Польше вечером в субботу обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба", через который нефть поставляется в Германию.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Польская компания PERN сообщила, что проблему обнаружили вечером в субботу 5 августа на одной из двух веток западной секции трубопровода, на территории Куявско-Поморского воеводства.

‼️Ważne! Rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców ani dostaw ropy do rafinerii. @pern_sa z @KGPSP zabezpiecza miejsce i pracuje nad usunięciem skutków awarii. Wyciek nie postępuje. Komunikat ➡️https://t.co/8hnzZzQem9 pic.twitter.com/GiIPDruaE7 — Anna Trzeciakowska (@AnnaTrzeciakow3) August 5, 2023

На место сразу отправились пожарные с необходимой техникой. Пресс-секретарь компании Катаржина Красинская рассказала, что специалисты в первую очередь очистят поврежденную секцию от сырья и подготовят ее для дальнейшего ремонта, а также уберут нефть, которая вытекла из трубопровода.

Причины утечки выясняются. Остальная инфраструктура, включая Померанскую секцию, через которую качают привезенную танкерами нефть в Польшу и Германию, работает в стандартном режиме.

Это второй подобный случай на западной секции нефтепровода за последний год. Предыдущий произошел в октябре 2022 года, тогда трубопровод починили за три дня.

Напомним, Чехия заявила о заполненности газовых хранилищ уже более чем на 90% для будущего отопительного сезона без российского газа.