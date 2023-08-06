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На территории Польши обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба"

Воскресенье, 6 августа 2023, 15:01

В Польше вечером в субботу обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба", через который нефть поставляется в Германию.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Польская компания PERN сообщила, что проблему обнаружили вечером в субботу 5 августа на одной из двух веток западной секции трубопровода, на территории Куявско-Поморского воеводства.

На место сразу отправились пожарные с необходимой техникой. Пресс-секретарь компании Катаржина Красинская рассказала, что специалисты в первую очередь очистят поврежденную секцию от сырья и подготовят ее для дальнейшего ремонта, а также уберут нефть, которая вытекла из трубопровода.

Причины утечки выясняются. Остальная инфраструктура, включая Померанскую секцию, через которую качают привезенную танкерами нефть в Польшу и Германию, работает в стандартном режиме.

Это второй подобный случай на западной секции нефтепровода за последний год. Предыдущий произошел в октябре 2022 года, тогда трубопровод починили за три дня.

Напомним, Чехия заявила о заполненности газовых хранилищ уже более чем на 90% для будущего отопительного сезона без российского газа.

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