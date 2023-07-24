Чехия заполнила газохранилища на 90%, несмотря на отсутствие поставок из России

Чешские газовые хранилища уже заполнены на 90% для будущего отопительного сезона, при этом из РФ не поставляли ни одного кубометра голубого топлива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Заполнению газохранилищ способствуют регулярные поставки сжиженного природного газа (СПГ) из нидерландского терминала Эмсхафен. В первой половине этого года тамошний терминал обработал 12 судов с СПГ, предназначенных для Чехии, сообщила в понедельник энергетическая группа ČEZ.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE AGSI), чешские подземные хранилища газа были заполнены на 89,9% по состоянию на субботу, 22 июля. В тот же день прошлого года они были заполнены почти на 78%.

Резервуары компании RWE Gas Storage общей мощностью почти 29 ТВт-ч из 36,9 ТВт-ч для всей Чешской Республики играют центральную роль в зимнем снабжении. Сейчас резервуары RWE заполнены почти на 88 процентов.

Завод в Эмсхафене может перерабатывать до восьми миллиардов кубометров газа в год, из которых три миллиарда предназначены для Чешской Республики, что составляет более трети годового потребления Чехии.

"Терминал в Эмсхафене стал первым СПГ-терминалом, который начал работать в Европе после российского вторжения в Украину, и он вносит значительный вклад в укрепление чешской и европейской энергетической безопасности. Я рад, что терминал выполняет свое предназначение и что СПГ-танкеры обрабатываются быстро", – заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

"Газовые резервуары в Чехии сейчас заполнены более чем на 89%, даже несмотря на то, что сейчас к нам не поступает газ из России", – добавил министр.

Частью контрактного соглашения о поставках СПГ из Нидерландов является условие, что газ не будет импортироваться из России. Подавляющее большинство составляет газ из США, говорится в сообщении ČEZ. Кроме поставок СПГ, в Чехию также поступает трубопроводный газ из Норвегии.

Терминал в Эмсхафене был запущен 15 сентября прошлого года. Компания ČEZ приобрела мощности на терминале на пять лет, до сентября 2027 года.

Ранее в правительстве Чехии заявили, что впервые в истории избавились от зависимости от российского газа.

Напомним, данные Евростата на начало июля свидетельствуют, что после вторжения России в Украину ЕС существенно сократил долю импорта нефтепродуктов и газа из РФ.