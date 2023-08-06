Президент Словакии удовлетворила девять просьб граждан о разрешении поступить на службу в Вооруженные силы Украины, тогда как отклоненных просьб втрое больше.

Как сообщает TASR, об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций Офиса президента Йозеф Матей.

Матей сообщил, что с первого дня полномасштабной войны до 2 августа 2023 года президент Словакии объявила 35 решений по таким вопросам.

"Из них 9 были о разрешении, и 26 – о непредоставлении разрешения на военную службу в рядах Вооруженных сил Украины", – сообщил чиновник.

Процедура разрешения в Словакии предусматривает рассмотрение заявки и комментарий к ней в министерствах обороны, внутренних дел и МИД, после чего разрешение предоставляет или не предоставляет президент.

Среди чешских граждан согласие президента на службу в ВСУ получили 146 человек, из них 132 получили его еще от предшественника Петера Павела – Милоша Земана.

Напомним, на этой неделе Словакия передала Украине первые две САУ Zuzana 2, которые профинансировали еще три государства ЕС.