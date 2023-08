Словакия передала Украине САУ Zuzana 2, которые профинансировали еще три страны ЕС

Премьер-министр Словакии Людовит Одор объявил, что Украина получила первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, производство которых совместно финансируется Данией, Норвегией и Германией.

Об этом Одор сказал на церемонии передачи вооружения в словацком городе Дубница-над-Вагом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

"Наш долг – помогать, где можем и как можем", – отметил словацкий премьер.

Aiding #Ukraine represents joint efforts for lasting peace, respect for freedoms & values. Thnx #Germany, #Denmark and #Norway for sending #Slovak Zuzana 2 howitzers. More to follow@ZelenskyyUa @SklenarMartin pic.twitter.com/IE07BY4l2n