Президентка Словаччини задовольнила дев’ять прохань громадян про дозвіл вступити на службу у Збройні сили України, тоді як відхилених прохань утричі більше.

Як повідомляє TASR, про це повідомив керівник відділу комунікацій Офісу президентки Йозеф Матей.

Матей повідомив, що з першого дня повномасштабної війни до 2 серпня 2023 року президентка Словаччини оголосила 35 рішень з таких питань.

"З них 9 були про дозвіл, і 26 – про ненадання дозволу на військову службу у лавах Збройних сил України", – повідомив посадовець.

Процедура дозволу у Словаччині передбачає розгляд заявки та коментар до неї у міністерствах оборони, внутрішніх справ та МЗС, після чого дозвіл надає або не надає президент.

Cеред чеських громадян згоду президента на службу в ЗСУ отримали 146 осіб, з них 132 отримали його ще від попередника Петера Павела – Мілоша Земана.

Нагадаємо, цього тижня Словаччина передала Україні перші дві САУ Zuzana 2, які профінансували ще три держави ЄС.