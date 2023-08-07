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Украина не согласится менять "формулу мира" Зеленского, кроме тактики – Жовква

Понедельник, 7 августа 2023, 17:17

Украина не даст согласия на изменение "формулы мира", представленной президентом Владимиром Зеленским, возможно разве что изменение тактики по ней.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в понедельник во время общения с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Жовква общался с представителями СМИ после встречи по "формуле мира" на уровне советников, которая проходила в эти выходные в Саудовской Аравии.

"(На переговорах в Джидде. – ЕП.) звучали вопросы, будете ли вы менять порядок пунктов или их формулировки. Ответ: Нет!", – сказал Жовква.

"Но, безусловно, будет изменение тактики. Именно для этого мы сейчас проводим переговоры с партнерами, такие как встреча в Джидде", – добавил заместитель главы ОП.

Он подчеркнул, что на мирных переговорах с Россией, когда до них дойдет, Украина не будет один на один с агрессором.

"Выполнение первых 9 пунктов должно привести нас к пункту 10 (он сейчас называется "Подтверждение окончания войны". – ЕП). Надеюсь, к тому времени уже будет капитуляция России. На этом пункте нужны переговоры, но на этих переговорах мы не будем один на один с РФ, а рядом с нами будут партнеры", – сказал Жовква.

После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

По словам Ермака, на встрече в Джидде государства-участники не пришли к согласию по всем пунктам "формулы мира" президента Владимира Зеленского, однако диалог по спорным вопросам продолжается.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

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