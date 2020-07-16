Британия обвинила РФ в попытке вмешательства в прошлогодние парламентские выборы

Лондон в четверг выступил с заявлением, что Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года путем незаконного получения секретных документов относительно планируемого соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами и распространения их в социальных сетях.

Об этом заявил глава МИД Британии Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Почти наверняка российские актеры пытались вмешаться в общие выборы 2019 года путем распространения в интернете незаконно полученных правительственных документов", - сказал Рааб.

"Секретные правительственные документы, касающиеся соглашения о свободной торговле между Британией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную медиа-платформу Reddit", - добавил он.

По его словам, расследование британского правительства показало, что, когда эти документы получили незначительное внимание, были предприняты дальнейшие попытки продвигать незаконно полученные материалы в интернете перед выборами.

Премьер-министр Борис Джонсон одержал уверенную победу на выборах в декабре 2019 года, победив лейбориста Джереми Корбина, а Консервативная партия получила наибольшее большинство в парламенте с момента победы в 1987 году бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер.

"Пока нет никаких свидетельств широкой российской кампании вмешательства в выборы, однако любая попытка вмешаться в наши демократические процессы абсолютно неприемлема", - сказал Рааб.

"Правительство оставляет за собой право принять ответные меры в будущем", - добавил он.

Напомним, парламент Великобритании опубликует долгожданный отчет о возможном вмешательстве РФ в британскую политику на следующей неделе.