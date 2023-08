Кулеба поговорил с Блинкеном: призвал дать Украине ATACMS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник вечером сообщил о телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом пишет "Европейская правда".

Во время разговора, по словам Кулебы, он с Блинкеном обсудил дальнейшие шаги для расширения глобальной поддержки "формулы мира" и решения для увеличения экспорта украинского зерна.

"Я поблагодарил США за всю оказанную помощь и подчеркнул необходимость усиления дальнобойных возможностей Украины путем предоставления ATACMS", – добавил министр в Twitter.

