ЕС осудил российский удар по Покровску

Представитель Европейской комиссии Петер Стано во вторник осудил ракетный удар России по городу Покровск Донецкой области, который привел к гибели семи человек.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Стано написал в Twitter.

"Атаки в Покровске в очередной раз демонстрируют, как Россия выбирает мишенью жилые дома, даже усиливая отвратительный характер путинской войны повторным обстрелом, когда спасатели прибыли на место происшествия", – отметил он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что такие действия Москвы подчеркивают преступный характер российской агрессии. "Безнаказанности не будет", – добавил Стано.

Ukraine: Attacks in Pokrovsk show again how 🇷🇺 targets residential buildings, even stepping up the heinous nature of Putin's war w/repeated attack when rescuers arrived to the site. This cynical pattern underscores the criminal nature of 🇷🇺 aggression. There will be no impunity. https://t.co/aTrFWfHkKW