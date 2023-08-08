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ЕС осудил российский удар по Покровску

Вторник, 8 августа 2023, 20:16

Представитель Европейской комиссии Петер Стано во вторник осудил ракетный удар России по городу Покровск Донецкой области, который привел к гибели семи человек.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Стано написал в Twitter.

"Атаки в Покровске в очередной раз демонстрируют, как Россия выбирает мишенью жилые дома, даже усиливая отвратительный характер путинской войны повторным обстрелом, когда спасатели прибыли на место происшествия", – отметил он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что такие действия Москвы подчеркивают преступный характер российской агрессии. "Безнаказанности не будет", – добавил Стано.

Вечером в понедельник Россия запустила две ракеты – предварительно, "Искандеры" – по жилому дому и гостинице в Покровске.

По предварительной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибли семь человек, в том числе один сотрудник ГСЧС, еще 82 человека пострадали. Спасатели смогли достать из-под завалов восемь пострадавших.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский ракетный удар по Покровску, подчеркнув, что "эти преступления не должны остаться безнаказанными".

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