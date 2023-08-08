ЕС осудил российский удар по Покровску

Представитель Европейской комиссии Петер Стано во вторник осудил ракетный удар России по городу Покровск Донецкой области, который привел к гибели семи человек.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Стано написал в Twitter.

"Атаки в Покровске в очередной раз демонстрируют, как Россия выбирает мишенью жилые дома, даже усиливая отвратительный характер путинской войны повторным обстрелом, когда спасатели прибыли на место происшествия", – отметил он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что такие действия Москвы подчеркивают преступный характер российской агрессии. "Безнаказанности не будет", – добавил Стано.

Ukraine: Attacks in Pokrovsk show again how 🇷🇺 targets residential buildings, even stepping up the heinous nature of Putin's war w/repeated attack when rescuers arrived to the site. This cynical pattern underscores the criminal nature of 🇷🇺 aggression. There will be no impunity. https://t.co/aTrFWfHkKW — Peter Stano (@ExtSpoxEU) August 8, 2023

Вечером в понедельник Россия запустила две ракеты – предварительно, "Искандеры" – по жилому дому и гостинице в Покровске.

По предварительной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибли семь человек, в том числе один сотрудник ГСЧС, еще 82 человека пострадали. Спасатели смогли достать из-под завалов восемь пострадавших.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский ракетный удар по Покровску, подчеркнув, что "эти преступления не должны остаться безнаказанными".