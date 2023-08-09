Хорватия перехватила гражданский самолет, залетевший в ее воздушное пространство
Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Хорватии во вторник перехватил гражданский борт, который залетел в хорватское воздушное пространство и не реагировал на предупреждения.
Об этом сообщило хорватское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".
По данным ведомства, инцидент произошел в районе города Бьеловар в центральной Хорватии.
Гражданский самолет N310FW не выходил на радиосвязь, поэтому истребитель перехватил его и направил на посадку в аэропорт Брезовац, что возле Бьеловара.
В самолете, как выяснилось, находились два человека. Военно-воздушные силы Хорватии проинформировали полицию об инциденте.
Минобороны Хорватии подчеркивает, что перехват самолета происходил "согласно всем правилам и процедурам НАТО".
"Успешное выполнение этой задачи подтвердило заявленную способность нашей системы наблюдения и охраны воздушного пространства, а также все преимущества участия в объединенной системе противовоздушной обороны НАТО", – добавили там.
Как сообщалось, истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании за три недели июня перехватили 21 российский самолет вблизи воздушного пространства НАТО во время миссии в Эстонии.