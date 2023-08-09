Хорватія перехопила цивільний літак, що залетів у її повітряний простір

Винищувач МіГ-21 Військово-повітряних сил Хорватії у вівторок перехопив цивільний борт, який залетів у хорватський повітряний простір і не реагував на попередження.

Про це повідомило хорватське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

За даними відомства, інцидент стався в районі міста Б’єловар у центральній Хорватії.

Цивільний літак N310FW не виходив на радіозв’язок, тож винищувач перехопив його й скерував на посадку до аеропорту Брезовац, що біля Б’єловара.

У літаку, як з’ясувалось, перебували двоє людей. Військово-повітряні сили Хорватії поінформували поліцію про інцидент.

Міноборони Хорватії підкреслює, що перехоплення літака відбувалось "згідно з усіма правилами й процедурами НАТО".

"Успішне виконання цього завдання підтвердило заявлену спроможність нашої системи спостереження й охорони повітряного простору, а також усі переваги участі в об’єднаній системі протиповітряної оборони НАТО", – додали там.

Як повідомлялось, винищувачі Королівських військово-повітряних сил Британії за три тижні червня перехопили 21 російський літак поблизу повітряного простору НАТО під час місії в Естонії.