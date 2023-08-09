Канада расширила санкции против Беларуси к третьей годовщине протестов против Лукашенко

Правительство Канады в среду по случаю третьей годовщины протестов в Беларуси против сфальсифицированных выборов президента объявило о введении санкций против девяти физических и семи юридических лиц в ответ на репрессии белорусского режима.

Об этом говорится в сообщении канадского Министерства иностранных дел, которое цитирует "Европейская правда".

Под санкции Канады попали чиновники, судьи и соратники режима, в частности председатель Белорусского государственного телевидения Иван Эйсмонт, а также Минобороны, внутренние войска МВД Беларуси и военные производственные и технологические компании.

"Канада самым решительным образом осуждает поддержку белорусским режимом неспровоцированного и неоправданного вторжения Владимира Путина в Украину, которое привело к гибели и ранениям тысяч людей, перемещению миллионов, подрыву мировой экономики и обострению глобальных проблем, таких как продовольственная и энергетическая безопасность", – подчеркнули в МИД Канады.

Там также призвали самопровозглашенного белорусского президента "немедленно забрать свою поддержку агрессивной войны России против Украины".

Ранее санкции по случаю третьей годовщины массовых протестов против белорусского режима объявили Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты.

Как известно, президентские выборы 2020 года были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который устроил репрессии против несогласных протестующих. По оценкам правозащитников, по меньшей мере 1500 человек в Беларуси являются политическими заключенными.