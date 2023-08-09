Канада розширила санкції проти Білорусі до третьої річниці протестів проти Лукашенка

Уряд Канади в середу з нагоди третьої річниці протестів у Білорусі проти сфальшованих виборів президента оголосив про запровадження санкцій проти дев’яти фізичних та семи юридичних осіб у відповідь на репресії білоруського режиму.

Про це йдеться в повідомленні канадського Міністерства закордонних справ, яке цитує "Європейська правда".

Під санкції Канади потрапили урядовці, судді й соратники режиму, зокрема голова Білоруського державного телебачення Іван Ейсмонт, а також Міноборони, внутрішні війська МВС Білорусі та військові виробничі та технологічні компанії.

"Канада найрішучішим чином засуджує підтримку білоруським режимом неспровокованого і невиправданого вторгнення Владіміра Путіна в Україну, яке призвело до загибелі й поранень тисяч людей, переміщення мільйонів, підриву світової економіки і загострення глобальних проблем, як-то продовольча та енергетична безпека", – підкреслили в МЗС Канади.

Там також закликали самопроголошеного білоруського президента "негайно забрати свою підтримку загарбницької війни Росії проти України".

Раніше санкції з нагоди третьої річниці масових протестів проти білоруського режиму оголосили Європейський Союз, Велика Британія і Сполучені Штати.

Як відомо, президентські вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. За оцінками правозахисників, щонайменше 1500 людей у Білорусі є політичними в'язнями.