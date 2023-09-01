Белый дом прокомментировал увеличение количества ударов Украины по территории РФ

В Белом доме отреагировали на увеличение количества украинских ударов по объектам, которые расположены на территории РФ далеко от границы Украины.

Об этом во время брифинга 1 сентября говорил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, его цитирует "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос журналистов о реакции США на все более частые атаки по объектам в РФ, Кирби отметил, что политика Вашингтона остается неизменной.

"Ничего не изменилось в нашей политике в отношении ударов по России, мы их ни поощряем, ни способствуем им. Мы сосредоточены на том, чтобы Украина могла отвоевать собственную территорию на собственной земле", – отметил представитель Белого дома.

Напомним, разведка Британии считает, что Россия вынуждена будет усиливать противовоздушную оборону на своих аэродромах для противодействия атакам беспилотников вроде тех, что произошли в последние дни.

Между тем бывший глава разведки Финляндии назвал украинскую атаку на аэродром в Пскове, из того, что о ней известно, самой успешной в настоящее время.