Білий дім прокоментував збільшення кількості ударів України по території РФ

У Білому домі відреагували на збільшення кількості українських ударів по обʼєктах, які розташовані на території РФ далеко від кордону України.

Про це під час брифінгу 1 вересня говорив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, його цитує "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання журналістів про реакцію США на все частіші атаки по об'єктах в РФ, Кірбі наголосив, що політика Вашингтона залишається незмінною.

"Нічого не змінилося в нашій політиці щодо ударів по Росії, ми їх ні заохочуємо, ні сприяємо їм. Ми зосереджені на тому, щоб Україна могла відвоювати власну територію на власній землі", – зауважив представник Білого дому.

Нагадаємо, розвідка Британії вважає, що Росія змушена буде посилювати протиповітряну оборону на своїх аеродромах для протидії атакам безпілотників на зразок тих, що відбулися останніми днями.

Тим часом колишній очільник розвідки Фінляндії назвав українську атаку на аеродром у Пскові, з того, що про неї відомо, найуспішнішою на цей час.