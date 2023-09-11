FT: НАТО готовится к крупнейшим военным учениям со времен холодной войны

НАТО на следующий год готовит крупнейшие совместные командно-штабные учения со времен холодной войны, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на должностных лиц Альянса.

Цель учений – отработать отражение Альянсом российской агрессии против одного из своих членов.

Учения Steadfast Defender являются частью быстрого перехода НАТО от реагирования на кризис к ведению боевых действий, вызванного вторжением в Украину.

Ожидается, что маневры начнутся весной следующего года и в них примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих. Они будут проходить в Германии, Польше и странах Балтии.

В легенде учений коалиция во главе с Россией названа Occasus.

В учениях также примет участие Швеция, чью заявку на вступление в НАТО до сих пор не ратифицировали Турция и Венгрия.

Эти маневры являются частью новой тренировочной стратегии, которая предусматривает проведение НАТО двух крупных учений в год вместо одного. Альянс также будет тренироваться противодействовать террористическим угрозам за пределами своих непосредственных границ.

По словам официальных лиц НАТО, учения также рассматриваются как ключевая часть демонстрации Москве, что Альянс готов воевать.

Ранее сообщалось, что союзники НАТО начинают крупные морские учения "Северное побережье" у берегов Латвии и Эстонии.

Главнокомандующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак заявлял, что эти военные учения впервые будут отрабатывать, как реагировать на потенциальное нападение России.