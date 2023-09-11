FT: НАТО готується до найбільших військових навчань з часів холодної війни

НАТО на наступний рік готує найбільші спільні командно-штабні навчання з часів холодної війни, в яких візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times з посиланням на посадовців Альянсу.

Мета навчань – відпрацювати відбиття Альянсом російської агресії проти одного зі своїх членів.

Навчання Steadfast Defender є частиною швидкого переходу НАТО від реагування на кризу до ведення бойових дій, спричиненого вторгненням в Україну.

Очікується, що маневри розпочнуться навесні наступного року і в них візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і близько 41 тисячі військовослужбовців. Вони відбуватимуться в Німеччині, Польщі і країнах Балтії.

У легенді навчань коаліція на чолі з Росією названа Occasus.

У навчаннях також візьме участь Швеція, чию заявку на вступ до НАТО досі не ратифікували Туреччина і Угорщина.

Ці маневри є частиною нової тренувальної стратегії, яка передбачає проведення НАТО двох великих навчань на рік замість одного. Альянс також тренуватиметься протидіяти терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.

За словами офіційних осіб НАТО, навчання також розглядаються як ключова частина демонстрації Москві, що Альянс готовий воювати.

Раніше повідомлялося, що союзники НАТО розпочинають великі морські навчання "Північне узбережжя" біля берегів Латвії та Естонії.

Головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявляв, що ці військові навчання уперше відпрацьовуватимуть, як реагувати на потенційний російський напад.