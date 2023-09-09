В Балтийском море начались крупные учения НАТО

Союзники НАТО начинают крупные морские учения "Северное побережье" у берегов Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Во время двухнедельных маневров в Балтийском море с участием около 30 судов и до 3000 военных будут отрабатывать отражение потенциального нападения России и контрудары. В том числе военные будут тренироваться осуществлять десантные операции и удары с моря по суше.

Немецкий вице-адмирал Ян Кристиан Каак отметил, что надежное сдерживание противника требует наличия и оборонительных, и наступательных возможностей.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности", – сказал он.

В учениях принимают участие государства из акватории Балтийского моря, включая Швецию, а также США, Канада, Нидерланды, Бельгия и Франция.

От США участвует 200-метровое десантное судно Mesa Verde, которое может брать на борт около 800 морских пехотинцев.

Также во время учений будут отрабатывать защиту морских путей через Балтийское море, поскольку для Эстонии и Финляндии это критически важные логистические маршруты.

"Если бы заблокировали Сувальский коридор (условный "перешеек" на территории Литвы и Польши, разделяющий Калининградскую область РФ и Беларусь) – а это довольно легко, потому что там только две автомобильные и одна железная дорога – у нас останется только морской путь и придется полагаться на него", – пояснил Каак.

Вице-адмирал отметил, что это первые учения подобного масштаба под руководством крупнейшего военно-морского соединения на Балтийском море из нового штаба в Ростоке.

Германия хочет доказать, что этот центр может быть региональным военно-морским штабом и управлять операциями Альянса на Балтике в случае конфликта.

Напомним, также США и Румыния анонсировали учения в Черном море и дельте Дуная с участием Украины.

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