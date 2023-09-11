Чехия хочет продлить статус временной защиты украинских беженцев

Правительство Чехии на заседании в среду планирует рассмотреть поправку, которая предусматривает продление статуса защиты для украинских беженцев до конца марта 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.cz.

Одновременно власти планируют предоставлять беженцам, которые получили в Чехии статус временной защиты, финансовую поддержку во время их возвращения в Украину.

Правительство также установит максимальный размер финансовой помощи для содействия добровольному возвращению беженцев на родину.

Беженцы смогут обратиться за такой помощью только один раз, и сделать это они смогут не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание благодаря временной защите, то есть практически до конца следующего года.

Если позже эти люди захотят получить долгосрочную визу в Чехии, они должны будут сначала вернуть половину суммы, которую им предоставило чешское правительство для возвращения домой.

По данным чешского МВД, сейчас в Чехии находятся около 360 тысяч человек с временной защитой, подавляющее большинство составляют женщины с детьми.

Как сообщалось, Чехия ужесточила условия выплаты помощи украинским беженцам для экономии средств в бюджете.

Напомним, правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.