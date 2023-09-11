Чехія хоче продовжити статус тимчасового захисту українських біженців

Уряд Чехії на засіданні у середу планує розглянути поправку, яка передбачає продовження статусу захисту для українських біженців до кінця березня 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.cz.

Одночасно влада планує надавати біженцям, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту, фінансову підтримку під час їхнього повернення в Україну.

Уряд також встановить максимальний розмір фінансової допомоги для сприяння добровільному поверненню біженців на батьківщину.

Біженці зможуть звернутися за такою допомогою лише один раз, і зробити це вони зможуть не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування завдяки тимчасовому захисту, тобто практично до кінця наступного року.

Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.

За даними чеського МВС, наразі в Чехії перебувають близько 360 тисяч осіб з тимчасовим захистом, переважну більшість становлять жінки з дітьми.

Як повідомлялося, Чехія посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті.

Нагадаємо, уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.