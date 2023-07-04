Страны Европы потратили 43 млрд евро на беженцев из Украины

Правительства европейских стран выделили уже более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на данные исследования Кильского института мировой экономики.

Эти расходы включают денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости.

Больше всего средств на поддержку беженцев из Украины потратила Польша – более 12 млрд евро. Расходы Германии достигли почти 11 млрд евро.

Значительные средства на приют для украинцев также выделили Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро) и Италия (1,15 млрд евро).

Кроме того, в исследовании отмечается, что большой вклад в помощь украинцам сделали обычные граждане европейских стран.

Как сообщала накануне британская разведка, четверть украинцев остаются вынужденными переселенцами из-за развязанной Россией войны.