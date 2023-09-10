В Греции попал в серьезное ДТП туристический автобус из Сербии: есть погибшие, десятки пострадали

Утром в воскресенье на выезде из Греции в Северную Македонию произошло серьезное ДТП с участием сербского туристического автобуса и двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает Protothema, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на 521 километре дороги национального значения Афины-Салоники возле населенного пункта Поликастро, что вблизи границы с Северной Македонией.

Двухэтажный автобус на сербских номерах, в котором путешествовали 78 туристов, столкнулся с автомобилем с четырьмя людьми со встречной полосы. Почти сразу сзади в автобус влетела легковушка, в которой были женщина и ребенок. Они почти не пострадали.

Трое пассажиров первого автомобиля погибли на месте, четвертый в больнице с серьезными травмами.

Спасатели сообщили, что всего в ДТП с травмами различной тяжести пострадали 42 человека, из которых двое детей в возрасте 6 и 9 лет. Большинство травмированных забрали в больницы соседнего города Килкис.

Напомним, тем временем в центральной части Греции продолжают эвакуацию людей, заблокированных наводнением. По состоянию на воскресенье известно об 11 погибших.