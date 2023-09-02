В Германии предупредили о рисках для газоснабжения несмотря на заполненные на 94% хранилища

Президент немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер видит риски для газоснабжения следующей зимой и призывает граждан экономно использовать газ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"Хранилища заполнены на 94 процента, и у нас есть альтернативные источники поставок", – сказал он.

"Поэтому мы можем с оптимизмом смотреть на следующую зиму. Но пока рано выключать сигнал тревоги, риски все еще существуют" – отметил Мюллер.

Он напомнил, что Россия продолжает поставлять газ в европейские страны.

"Если эти поставки прекратятся, Юго-Восточную Европу придется снабжать из других источников. Германия играла бы здесь важную роль", – сказал чиновник.

Руководитель Федерального сетевого агентства также обратился с призывом: "Для домовладельцев и арендаторов важно подготовиться к зиме как можно лучше".

Как сообщалось 18 августа, заполненность газовых хранилищ стран Евросоюза достигла 90% с опережением графика почти на три месяца.

Обнародованное на этой неделе исследование антикоррупционной группы Global Witness показало, что страны ЕС купили 22 миллиона кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года – по сравнению с 15 миллионами кубометров за аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 40%.