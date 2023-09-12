США одобрили потенциальную продажу Польше систем ПВО и ПРО на $4 млрд

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны ориентировочной стоимостью 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщил Пентагон в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным Пентагона, в рамках модернизации своей противовоздушной обороны Польша, которая является членом НАТО, обратилась с просьбой приобрести вторую фазу двухэтапной программы для командной системы PATRIOT Configuration-3+ с модернизированными сенсорами и компонентами.

По словам Пентагона, продажа будет включать 93 оперативных центра управления системой, 175 сетевых ретрансляторов управления огнем и другое сопутствующее оборудование.

Интерес Европы к американскому вооружению возрос, причем спрос сосредоточен на таких товарах, как боеприпасы, средства противовоздушной обороны, средства связи, ракеты Javelin и беспилотные летательные аппараты, которые оказались критически важными для военных действий в Украине.

Генеральным подрядчиком для поставок систем ПРО будет компания Northrup Grumman.

Отметим, что накануне глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак объявил об утверждении рамочного соглашения о поставке 486 ракетных пусковых установок HIMARS.

В апреле Польша объявила о подписании контракта на закупку двух первых подразделений ракетной системы Narew, которая должна стать последним звеном системы ракетной защиты, названного "Щит Польши".