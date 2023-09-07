Большинство стран ЕС против продления запрета агроимпорта из Украины - СМИ

Большинство стран ЕС выступают против продления запрета на импорт украинских сельскохозяйственных товаров после середины сентября, несмотря на призывы пяти восточных стран-членов оставить ограничения в силе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

На встрече с Еврокомиссией в среду послы ЕС из остальных 22 стран-членов или открыто выступили против идеи продления ограничений, или остались глубоко скептическими, сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Франция и Германия были среди стран, которые наиболее критически относились к продлению ограничений, отметил дипломат.

Два дипломата заявили, что хотя многие страны признают трудности, с которыми сталкиваются пять восточных стран, они попросили Еврокомиссию предложить альтернативные меры.

Один дипломат ЕС из страны, которая скептически относится к продлению ограничений, утверждает, что решение о продлении импортных ограничений будет "чисто политическим", поскольку над дискуссией нависают предстоящие всеобщие выборы в Польше.

Высокопоставленный польский чиновник признал, что выборы играют определенную роль.

"Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стало то, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно избежать ситуации, чтобы доведенные до отчаяния фермеры или радикальные лидеры фермерских союзов воспользовались этой ситуацией", – сказал он.

Другой польский чиновник, который участвовал в обсуждении в среду, утверждал, что нет "никаких существенных оснований" для прекращения действия этих мер. "Когда речь идет о фактологических причинах, сейчас существует больше оснований для сохранения исключений, чем в апреле", когда меры были впервые введены, сказал чиновник.

Еврокомиссия самостоятельно будет решать, продолжать ли ограничения, но учитывая имеющиеся данные, исполнительной власти ЕС будет трудно оправдать продолжение, сказал дипломат из одной из скептически настроенных к продолжению запрета стран-членов ЕС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед участниками саммита Триморья в Бухаресте и, в частности, призвал отказаться от дальнейшего блокирования экспорта украинского зерна.

Ранее комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, представляющий Польшу, 31 августа поддержал продление временного запрета на импорт украинской агропродукции в пять стран Евросоюза.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Действие запрета, который распространяется на Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, заканчивается 15 сентября.

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