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Австрия приобретет системы ПВО IRIS-T у Германии

Вторник, 12 сентября 2023, 20:15

Австрия планирует совместные закупки систем ПВО и обучение с Германией в рамках европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит".

Об этом, как пишет "Европейская правда", на совместной пресс-конференции с главнокомандующим ВВС ФРГ Герфридом Промбергером сообщила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, информирует ORF.

По словам Промбергера, Австрия планирует закупить восемь систем ПВО IRIS-T: четыре – малой дальности с радиусом действия до 15 километров и четыре – средней дальности с радиусом действия до 50 километров.

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Поставка первой системы должна состояться уже через год после подписания контракта на закупку. Стороны ожидают снижения затрат на закупку и обучение от совместных закупок.

Таннер и Промбергер не стали говорить о стоимости закупок, объяснив, что это будет зависеть от переговоров.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".

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