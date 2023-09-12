Австрія придбає системи ППО IRIS-T у Німеччини

Австрія планує спільні закупівлі систем ППО та навчання з Німеччиною в межах європейської системи протиповітряної оборони "Небесний щит".

Про це, як пише "Європейська правда", на спільній пресконференції з головнокомандувачем ВПС ФРН Герфрідом Промбергером повідомила міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер, інформує ORF.

За словами Промбергера, Австрія планує закупити вісім систем ППО IRIS-T: чотири – малої дальності з радіусом дії до 15 кілометрів та чотири – середньої дальності з радіусом дії до 50 кілометрів.

Поставка першої системи має відбутися вже через рік після підписання контракту на закупівлю. Сторони очікують зниження витрат на закупівлю і навчання від спільних закупівель.

Таннер і Промбергер не стали говорити про вартість закупівель, пояснивши, що це залежатиме від перемовин.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, у тому числі нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".