СМИ: Гаагский трибунал отпустил соратника Милошевича по состоянию здоровья

Экс-руководителя Службы государственной безопасности Сербии во время югославских войн Франко Симатовича досрочно освободили от отбывания наказания по приговору Международного механизма трибуналов в Гааге из-за плохого состояния здоровья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurir, ссылаясь на несколько независимых источников.

Механизм трибуналов в Гааге, который является преемником Уголовного трибунала по бывшей Югославии освободил Симатовича через три месяца после того, как ужесточил приговоры для него и другого соратника экс-президента Сербии Слободана Милошевича Йовицы Станишича за их роль в преступлениях, совершенных в Боснии и Герцеговине и Хорватии.

Напомним, в августе 2021 года их признали виновными в содействии и подстрекательстве к убийствам как нарушении правил и обычаев ведения войны, а также убийствам, депортациям, бесчеловечным поступкам (принудительного перемещения) и преследованиям как преступлениях против человечности.

Суд установил ответственность Станишича и Симатовича в том, что они занимались подготовкой и развертыванием сербских сил, участвовавших в указанных преступлениях.

Апелляционная палата отклонила их апелляции на 12-летние сроки лишения свободы и учла апелляцию стороны обвинения, где отметили, что обоих должны были бы осудить за совместные преступные действия с целью устранения большинства несербского населения со значительных территорий Боснии и Герцеговины путем совершения упомянутых преступлений. Сначала их не признали виновными в совместных преступных действиях на основании, что не было доказано, чтобы они разделяли намерения действовать с общей преступной целью.

Апелляционная палата установила, что осужденные все же разделяли намерения действовать с общей преступной целью, и, соответственно, признала Станишича и Симатовича виновными в участии в совместных преступных деяниях в контексте преступлений, совершенных различными сербскими силами в ряде городов Боснии и Герцеговины в 1992 году и 1995 году, а также в хорватском городе в июне 1992 года.

Соответственно, приговоры увеличили до 15 лет лишения свободы.

Ранее отклонили апелляцию осужденного за геноцид в Сребренице командира боснийских сербов Ратко Младича.

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