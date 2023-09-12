Европарламент поддержал механизм оборонных закупок, от которого выиграет и Украина

Европарламент проголосовал за новый механизм, цель которого – стимулировать оборонную промышленность и помочь странам модернизировать вооружение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Законопроект был принят 530 голосами против 66, 32 воздержались. Теперь он требует формального одобрения Совета ЕС, чтобы стать законом.

"Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент Евросоюза для совместных закупок странами-членами. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет способствовать нашей непоколебимой поддержке Украины", – заявил после голосования содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галер.

Новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный с Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также должен повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.

Европарламент и Совет ЕС договорились о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.

Чтобы воспользоваться этими средствами, компании с контрактами на совместную закупку должны базироваться в ЕС или ассоциированных странах (в том числе странах Европейской ассоциации свободной торговли, то есть включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию).

Страны, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.

EDIRPA станет дополнением к Европейскому фонду мира, из которого сейчас финансируют, в том числе военную помощь стран-членов для Украины.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.