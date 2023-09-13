Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для украинцев

Европейская комиссия предложит продлить временную защиту для украинских граждан, которые получили такой статус в ЕС в связи с полномасштабной войной РФ против Украины.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем ежегодном обращении "О состоянии Европейського Союза", сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что четыре миллиона украинцев нашли убежище в ЕС после начала полномасштабного вторжения России.

"Мы гарантировали, чтобы у них был доступ к жилью, здравоохранению, рынку труда и ко многому другому. Это был ответ Европы на вызов истории. Поэтому я горжусь объявить, что комиссия предложит продлить нашу временную защиту для украинцев в ЕС. Наша поддержка Украины будет продолжаться", – сказала глава Еврокомиссии.

Действие директивы о временной защите украинских беженцев истекает в марте 2024 года.

Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.