Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила убеждение, что союзы и объединения, которые ЕС начал в составе 27 государств-членов, будут завершены с присоединением новых членов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она заявила в своем обращении "О положении Европейского Союза".

"Я считаю, что следующее расширение также должно стать катализатором прогресса. Мы начали строить Союз здравоохранения как 27 государств-членов. И я верю, что мы можем завершить его в составе 30+. Мы начали строить Европейский оборонный союз в составе 27 государств. И я верю, что мы можем закончить его в составе 30+", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС доказал, что может быть геополитическим союзом и по-настоящему объединенным.

"И я верю, что Команда Европа также будет работать в составе 30+", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

При этом она допустила внесение изменений в Европейские конвенции и договоры, если это будет необходимо!

"Но мы не можем – и не должны – ждать изменений в Договоре о ЕС, чтобы продвинуться вперед с расширением. Союз, пригодный к расширению, может быть достигнут быстрее", – сказала она.

Как сообщалось, европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года, а не официальную позицию своей руководительницы Урсулы фон дер Ляйен.

Ссылаясь на график расширения, предложенный Мишелем, Вархеи заявил, что Еврокомиссия должна быть готова принять новых членов к 2030 году.

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