НАТО по-прежнему не видит признаков преднамеренной атаки РФ по Румынии

После третьего случая, когда Румыния сообщила об идентификации фрагментов беспилотников на своей территории, в НАТО заявили, что у Альянса нет информации об умышленной атаке России.

Об этом в среду заявил представитель Альянса, сообщает "Европейская правда".

Представитель отметил, что на заседании Североатлантического совета в среду посол Румынии проинформировал членов НАТО о продолжении атак России на украинскую портовую инфраструктуру вблизи Румынии.

Он проинформировал членов Альянса о том, что фрагменты беспилотников, похожих на те, что использует Россия, уже в третий раз были обнаружены на румынской территории.

"Румынские власти остаются начеку и проводят полное расследование. НАТО не располагает информацией, которая бы указывала на преднамеренную атаку России на территорию членов Альянса", – заявил представитель.

Он подчеркнул, что НАТО солидарен с Румынией, а генеральный секретарь Йенс Столтенберг разговаривал на выходных с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, и Альянс "продолжает следить за ситуацией в тесном контакте с румынскими властями".

После первых двух случаев с нахождением обломков дронов в Румынии в НАТО также заявляли, что не видят признаков преднамеренного нападения России на румынскую территорию.

13 сентября в приграничном с Украиной жудце Тульча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.

Также в ночь на 13 сентября жители румынских сел в этом районе впервые получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников по югу Украины.

Румыния в очередной раз вызвала главу российской дипломатической миссии в Министерство иностранных дел в связи с найденными обломками.