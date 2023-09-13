В Румынии нашли новые обломки возможного дрона в 14 километрах от границы 

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе сел Нуфарул и Виктория вблизи границы с Украиной найдены фрагменты, которые, вероятно, являются частью беспилотника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Румынии, которое приводит Digi 24.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma Военно-воздушных сил Румынии ... обнаружил в среду, 13 сентября, около 11:30 утра в районе населенных пунктов Нуфарул и Виктория, жудец Тульча, фрагменты, которые, возможно, происходят из беспилотника, разбросанные на площади в несколько десятков метров", – говорится в сообщении.

Согласно процедурам, в этот район был направлен еще один вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных полевых исследований и сбора образцов для экспертных оценок.

Территория, где нашли обломки, расположена в 14 километрах от границы, более чем в 20 километрах от порта Измаил.

В среду инспекция по чрезвычайным ситуациям, действующая в Тульче, сообщила о получении двух звонков с сообщениями о падении объектов в районе Нуфарула. О повреждениях или пожарах в указанном районе сообщения не поступали.

Министерство национальной обороны сообщило в пресс-релизе, что оно осуществляет мониторинг воздушной обстановки в зонах ответственности в режиме реального времени.

"После обнаружения групп беспилотников, направлявшихся к украинским портам, Минобороны сообщило Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, начиная с 00:45, о конкретных районах в уездах Тульча и Галац, находящихся в непосредственной близости, которые потенциально могут пострадать от рисков, связанных с этой ситуацией. Статус воздушного раннего предупреждения в этих районах закончился в 5:00", – говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти атаки являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – добавили в румынском министерстве.

Ранее стало известно, что жители сел Тульчинского уезда получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников по югу Украины в ночь на 13 сентября.

В сообщении жителей предупредили о возможном падении обломков беспилотников, призвали сохранять спокойствие и укрыться в укрытиях.

Ранее в Румынии подтвердили несколько случаев падения на территории страны обломков дронов, похожих на те, которыми РФ атакует Украину.