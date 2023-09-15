Суд в Молдове разрешил Додону выезжать за границу

Высшая судебная палата Молдовы 14 сентября разрешила выезжать за границу экс-президенту Игорю Додону, обвиняемому в коррупции, организации и получении финансирования политической партии от "преступной организации".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Суд отклонил ходатайство прокурора, который требовал продлить запрет на выезд из страны еще на 60 дней, но обязал Додона присутствовать на заседаниях суда.

Додон заявил, что не намерен скрываться от следствия, но хотел бы выехать за границу на несколько дней с семьей.

"За полтора года я провел под домашним арестом 180 дней, запрет на выезд из страны действовал 300 дней. Сегодня эти ограничения сняли. Считаю это решение правильным, но запоздалым", – заявил Додон.

Додон находится под подпиской о невыезде, поэтому ему нужно разрешение суда, чтобы отправиться за границу.

Еще 19 января Додон и его адвокаты на судебном заседании подали просьбу разрешить Додону выехать в Румынию, где его несовершеннолетний сын должен был пройти постковидную реабилитацию.

Экс-президент предоставил суду направление врача. После этого Высшая судебная палата разрешила ему покинуть Молдову с 28 января по 5 февраля, чтобы сопровождать несовершеннолетнего сына на лечение в Румынию.

Прокуроры провели обыск и выяснили, что врач, который выписал направление сыну Додона на прохождение реабилитации, не знаком с пациентом. Он заявил, что подписал направление по просьбе своей коллеги, жены муниципального советника от Партии социалистов Додона.

Прокуратура направила ходатайство в Высшую судебную палату с требованием поместить Додона под домашний арест и запретить покидать страну. Позже Додон отказался от поездки в Румынию, потому что его жене запретили покидать страну, а также из-за давления на врачей, которые рекомендовали эту поездку, как пояснил экс-президент.

Напомним, Додон находился под домашним арестом с 26 мая 2022 года в связи с так называемым делом про "кулек" – получившим название по видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего "властителя Молдовы", олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка. Экс-президента уже отпустили из-под домашнего ареста, однако он остается под судебным контролем.

Позже экс-президент Молдовы стал фигурантом еще одного уголовного дела – о получении фиктивной медицинской справки, на основе которой просил выезда в Румынию для лечения сына.

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