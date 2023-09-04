Молдова: Санду в рейтингах сохраняет значительный отрыв от Додона

Президент Молдовы Майя Санду снова выиграла бы президентские выборы, если бы они проходили в ближайшие выходные; в то же время пятая часть опрошенных не определились с выбором.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты Барометра общественного мнения, опубликованные 4 сентября.

Если бы выборы в Молдове проходили в ближайшие выходные, за Майю Санду голосовали бы 29,4% участников опроса, а пророссийского экс-президента Игоря Додона поддержали бы 18,1%.

Другие потенциальные кандидаты отстают с большим отрывом. За мэра Кишинева Иона Чебана проголосовали бы 5,6%, лидера "Нашей партии" Ренато Усатого – 5,1%, экс-премьера Иона Кику – 4,1%, лидера запрещенной партии "Шор" Илана Шора – 3,2%, лидера коммунистов Владимира Воронина – 1,5%.

В то же время 9,6% проигнорировали бы выборы, и 20,5% еще не определились с мнением.

Опрос провела компания CBS-Research в промежутке с 9 по 23 августа по заказу Института публичных политик. Опросили 1215 жителей Молдовы, респондентов из Приднестровья не привлекали.

В июне отрыв между Санду и Додоном в опросе, проведенном этой же компанией, был несколько больше.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду считает РФ главным источником нестабильности и для своей страны и призывает активнее помогать Украине.

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