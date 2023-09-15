Дуда рассказал о запланированной встрече с Зеленским в Нью-Йорке

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что через несколько дней будет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в разговоре с PAP.

"Мы договорились о встрече в Нью-Йорке через несколько дней с президентом Украины Владимиром Зеленским", – заявил в четверг Дуда.

"Среди прочего, мы будем говорить о зерне", – отметил он.

Он подчеркнул, что Польша не заинтересована в том, чтобы украинское зерно продавалось на польском рынке.

Он добавил, что "мы также должны защищать свои интересы".

"Мы должны защищать наш рынок, и мы это делаем, одновременно пытаясь помочь Украине. Украина должна понять нашу позицию", – подчеркнул он.

Как известно в июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением. Пока же там говорят, что пока не приняли окончательного решения.

Тем не менее, правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.

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