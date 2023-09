Шмыгаль анонсировал арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна

Украина обратится в арбитраж ВТО по компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Украина, несмотря на войну и блокирование Россией портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

"У нас нет и не было намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО за компенсацией убытков за нарушение норм ГАТТ", – написал премьер-министр.

Despite the war and the Russian blockade of our ports, Ukraine is fulfilling its obligations under both the Association Agreement with the EU and WTO law. We have no intention of harming Polish farmers. We greatly appreciate the support of the Polish people and Polish families!…