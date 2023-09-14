ЕС изучает альтернативные маршруты для украинского зерна через Италию и Грецию

ЕС изучает возможность привлечь Италию и Грецию к так называемому "коридору солидарности" для экспорта украинского зерна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

По ее словам, благодаря "коридору солидарности" удалось уменьшить расходы на логистику на 50%.

Также в ЕС стремятся достичь показателей в 4 миллионов тонн через этот коридор до конца года.

"Параллельно, конечно, нам нужно укрепить другие коридоры, и есть альтернативные маршруты. Именно вчера во время встречи Совместной координационной платформы мы не только пригласили страны Балтии и Хорватию, чтобы обсудить альтернативные пути, но мы также включили Италию и Грецию, как потенциально новые маршруты экспорта украинского зерна", – отметила представительница Еврокомиссии.

Комментируя окончание срока действия запрета на импорт украинского зерна, в Еврокомиссии заявили, что решения на уровне ЕС пока нет.

Однако Феррер отметила, что до полуночи 15 сентября "еще есть время". Она пообещала, что будет принято лучшее решение для всех сторон.

Правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

14 сентября стало известно, что Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.