В Ирландии TikTok оштрафовали на 345 млн евро за нарушение по защите данных детей

Ирландский регулятор в финальном решении установил, что приложение TikTok нарушает требования законодательства относительно данных несовершеннолетних пользователей, и в связи с этим оштрафовал компанию на 345 млн евро.

Об этом сообщается в коммюнике регулятора, пишет "Европейская правда".

Комиссия по защите данных приняла финальное решение в расследовании о деятельности TikTok Technology Limited. В нем исследовали, насколько компания в период с 31 июля 2020 года до 31 декабря 2020 года выполняла свои обязательства в соответствии с Общим регламентом о защите данных (GDPR) по обработке персональных данных несовершеннолетних пользователей.

В частности, внимание обратили на то, что аккаунты по умолчанию регистрируются как публичные; функция 'Family Pairing' для аккаунтов может применяться без надежной идентификации лица как члена семьи; несовершеннолетние пользователи не получают достаточно понятную информацию; при регистрации и публикации видео пользователю навязывают настройки с меньшей приватностью.

Регулятор обязал TikTok исправить эти проблемы и выписал компании штраф в размере 345 млн евро.

Напомним, жителей Германии предостерегли от участия в челленджах по употреблению острой пищи после того, как такие видео стали популярными в TikTok.

В марте Антимонопольное управление Италии объявило о расследовании в отношении ирландской компании, отвечающей за работу китайского приложения TikTok в Европе, из-за распространения видеороликов с молодежью, которая наносит себе повреждения.