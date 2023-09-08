Жителей Германии предостерегли от участия в челленджах по употреблению острой пищи

Немецкий Федеральный институт оценки рисков (BfR) предостерег от участия в онлайн-челленджах, которые предусматривают употребление слишком острой пищи, из-за возможных серьезных последствий для здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Предупреждение появилось после того, как несколько человек, которые принимали участие в подобных челленджах в социальных сетях, обратились за медицинской помощью.

Агентство заявило, что потребление чрезмерно острой пищи, например, острых соусов чили или экстракта чили – вызвало "раздражение слизистой оболочки, тошноту, рвоту и повышенное кровяное давление".

Дети особенно чувствительны к острым продуктам с чили, добавили в ведомстве.

Предупреждение появилось после того, как в соцсети TikTok стали популярными "Hot Chip Challenge" или "One Chip Challenge", который предусматривает съедание одной чипсы из тортильи, изготовленной из двух самых острых перцев чили в мире.

В Германии этот челлендж привел к госпитализации по меньшей мере одного студента. В американском штате Массачусетс 14-летний школьник умер через несколько часов после того, как принял участие в челлендже. Неизвестно, была ли причиной его смерти именно чрезмерно острая чипса.

Напомним, в марте Антимонопольное управление Италии объявило о расследовании в отношении ирландской компании, отвечающей за работу китайского приложения TikTok в Европе, из-за распространения видеороликов с молодежью, которая наносит себе повреждения.