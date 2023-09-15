В Ірландії TikTok оштрафували на 345 млн євро за порушення щодо захисту даних дітей

Ірландський регулятор у фінальному рішенні встановив, що застосунок TikTok порушив вимоги законодавства щодо даних неповнолітніх користувачів, та у зв’язку з цим оштрафував компанію на 345 млн євро.

Про це повідомляють у комюніке регулятора, пише "Європейська правда".

Комісія з захисту даних ухвалила фінальне рішення у розслідуванні щодо діяльності TikTok Technology Limited. У ньому досліджували, наскільки компанія у період з 31 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року виконувала свої зобов’язання відповідно до Загального регламенту про захист даних (GDPR) щодо обробки персональних даних неповнолітніх користувачів.

Зокрема, увагу звернули на те, що акаунти за замовчуванням реєструються як публічні; функція ‘Family Pairing’ для акаунтів може використовуватися без надійної перевірки, чи є друга особа членом родини неповнолітнього користувача; неповнолітні користувачі не отримують достатньо зрозумілу інформацію; під час реєстрації та публікації відео користувачеві нав’язують налаштування з меншою приватністю.

Регулятор зобов’язав TikTok виправити ці проблеми та виписав компанії штраф у розмірі 345 млн євро.

Нагадаємо, жителів Німеччини застерегли від участі у челенджах зі вживання гострої їжі після того, як такі відео стали популярними у TikTok.

У березні Антимонопольне управління Італії оголосило про розслідування щодо ірландської компанії, що відповідає за роботу китайського додатка TikTok у Європі, через поширення відеороликів з молоддю, що завдає собі ушкоджень.