В Швейцарии отказались присоединяться к группе G7 по поиску российских активов

Комитет по иностранным делам Национального совета Швейцарии отклонил предложение о присоединении страны к рабочей группе G7 по поиску активов подсанкционных россиян.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Парламентский комитет отклонил 13 голосами против 10 (один воздержался) предложение организовать присоединение Швейцарии к целевой рабочей группе G7 REPO, занимающейся поиском и арестом средств представителей российской элиты, попавших под санкции.

Комитет, как и правительство, решил, что сотрудничество со странами "Группы семи" в сфере реализации санкционного режима и так хорошо работает на техническом уровне, и что присоединение к группе REPO не принесет Швейцарии никакой дополнительной пользы.

Швейцария в начале апреля получила письмо от послов страны "Группы семи" с критикой лазеек, которые, как утверждают дипломаты, позволяют российским активам избегать санкций в Швейцарии и представляют "репутационный риск" для страны.

Власти Швейцарии ответили на письмо, отклонив просьбу присоединиться к рабочей группе по поиску подсанкционных российских активов REPO.