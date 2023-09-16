Британская разведка: РФ может готовить новую волну ударов по инфраструктуре Украины зимой

В Министерстве обороны Великобритании предполагают, что этой зимой Россия будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского оборонного ведомства за 16 сентября, опубликованном в Twitter.

В британской разведке напомнили, что Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года. Для ударов РФ в основном использовала ракеты Х-101 (AS-23 KODIAK), которые запускала стратегическая авиация с российской территории.

В ведомстве, ссылаясь на данные из открытых источников, подчеркнули, что с апреля 2023 года Россия стала меньше расходовать крылатых ракет воздушного пуска, в то время как российские лидеры подчеркнули усилия, направленные на увеличение темпов производства такого вооружения.

"Поэтому Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет воздушного пуска. Существует реальная возможность того, что Россия снова сосредоточит это оружие против украинских инфраструктурных объектов зимой", – говорится в сообщении.

В предыдущем обзоре британская разведка оценила повреждения, которые в результате ракетного удара Украины получили российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", находившиеся в Севастополе на ремонте в сухих доках.