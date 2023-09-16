Тело бывшего британского солдата, который пропал в Украине, было найдено украинскими властями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News со ссылкой на британскую полицию.

Бывший десантник Дэниел Берк, 36 лет, родом из южного Манчестера, был объявлен семьей пропавшим без вести 16 августа.

Берк приехал в Украину в прошлом году как военный доброволец.

Он исчез из своей квартиры в Запорожье в начале августа.

Полиция Большого Манчестера сообщила, что сотрудничает с семьей Берка и украинскими властями, чтобы способствовать официальному опознанию и возвращению его тела домой.

Детектив Льюис Хьюз сказал: "Это трудное время для семьи Дэниела, наши офицеры поддерживают связь с семьей и предлагают поддержку. Семья Даниэля попросила о конфиденциальности в это сложное время".

После службы в Афганистане Дэниел Берк воевал на стороне поддерживаемых Западом курдских боевиков в Сирии, а затем создал собственное добровольческое подразделение в Украине, известное как "Темные ангелы".

Позже он переехал, чтобы заниматься эвакуацией на фронте.

Министерство иностранных дел Великобритании в конце августа подтвердило гибель 22-летнего Сэмюэля Ньюи в боях на востоке Украины, где он воевал на стороне украинских военных.

Ньюи не имел предыдущего военного опыта и служил в подразделении "Темные ангелы", сформированном бывшим британским военнослужащим парашютно-десантного полка Дэниелом Берком.