В Україні знайшли тіло зниклого добровольця з Британії

Тіло колишнього британського солдата, який зник в Україні, було знайдено українською владою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News з посиланням на британську поліцію.

Колишній десантник Деніел Берк, 36 років, родом з південного Манчестера, був оголошений сім'єю зниклим безвісти 16 серпня.

Берк приїхав в Україну минулого року як військовий доброволець.

Він зник зі своєї квартири в Запоріжжі на початку серпня.

Поліція Великого Манчестера повідомила, що співпрацює з родиною Берка та українською владою, щоб сприяти офіційному впізнанню та поверненню його тіла додому.

Детектив Льюїс Г'юз сказав: "Це важкий час для сім'ї Деніела, наші офіцери підтримують зв'язок з родиною і пропонують підтримку. Сім'я Даніеля попросила про конфіденційність у цей складний час".

Після служби в Афганістані Деніел Берк воював на боці підтримуваних Заходом курдських бойовиків в Сирії, а потім створив власний добровольчий підрозділ в Україні, відомий як "Темні ангели".

Пізніше він переїхав, щоб займатися евакуацією на фронті.

Міністерство закордонних справ Великої Британії наприкінці серпня підтвердило загибель 22-річного Семюеля Ньюї в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.

Ньюї не мав попереднього військового досвіду й служив у підрозділі "Темні ангели", сформованому колишнім британським військовослужбовцем парашутно-десантного полку Деніелом Берком.