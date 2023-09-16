В Україні знайшли тіло зниклого добровольця з Британії
Тіло колишнього британського солдата, який зник в Україні, було знайдено українською владою.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News з посиланням на британську поліцію.
Колишній десантник Деніел Берк, 36 років, родом з південного Манчестера, був оголошений сім'єю зниклим безвісти 16 серпня.
Берк приїхав в Україну минулого року як військовий доброволець.
Він зник зі своєї квартири в Запоріжжі на початку серпня.
Поліція Великого Манчестера повідомила, що співпрацює з родиною Берка та українською владою, щоб сприяти офіційному впізнанню та поверненню його тіла додому.
Детектив Льюїс Г'юз сказав: "Це важкий час для сім'ї Деніела, наші офіцери підтримують зв'язок з родиною і пропонують підтримку. Сім'я Даніеля попросила про конфіденційність у цей складний час".
Після служби в Афганістані Деніел Берк воював на боці підтримуваних Заходом курдських бойовиків в Сирії, а потім створив власний добровольчий підрозділ в Україні, відомий як "Темні ангели".
Пізніше він переїхав, щоб займатися евакуацією на фронті.
Міністерство закордонних справ Великої Британії наприкінці серпня підтвердило загибель 22-річного Семюеля Ньюї в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.
Ньюї не мав попереднього військового досвіду й служив у підрозділі "Темні ангели", сформованому колишнім британським військовослужбовцем парашутно-десантного полку Деніелом Берком.